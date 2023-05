Ultime Notizie – Ucraina-Russia | inviato Pechino a Kiev | “Cina vuole ripristinare pace”

(Di giovedì 18 maggio 2023) Lala” fra, ha affermato l’speciale Li Hui nel suo incontro oggi acon il Presidente ucraino Volodymir Zelensky. Li, che prosegue la sua missione in, Polonia, Germania e Francia, ha discusso con il suo interlocutore di una “soluzione politica” alla crisi.hanno convenuto che dovrebbero lavorare insieme e continuare la loro cooperazione reciprocamente vantaggiosa, ha precisato il ministero degli Esteri cinese al termine della tappa indell’. “Laha sempre svolto un ruolo costruttivo nell’alleviare la situazione umanitaria in...

I leader si incontreranno dal 19 al 21 maggio nella città giapponese di Hiroshima e, secondo fonti dell'Ue citate da Reuters, affronteranno anche il tema di una conferenza sull'Ucraina. 'Continua la ...... durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi , a Napoli , hanno notato un uomo consegnare qualcosa, in cambio di una banconota, a due persone: queste, ...Nel 2022 , il nucleo carabinieri Tutela patrimonio culturale di Napoli ha recuperato 2544 beni , corrispondenti a un valore complessivo stimato in oltre un milione e trecentomila euro . L'attività di ...

Ucraina ultime notizie. Usa: dal G7 nuove sanzioni a Russia. Kuleba a inviato Cina: no a proposte ... Il Sole 24 ORE

Con: Josh Hartnett, Mira Sorvino, Sarah Dumont, Kale Culley, Austin R. Grant, Jason Cottle, Nathan Stevens Trama: Eric LeMarque è un ex giocatore di hockey professionista che, in cerca di adrenalina, ...In questa edizione: Ancora allerta rossa in Romagna, 9 i morti. Verso stato di calamità per zone alluvionate. Meloni e Biden a Hiroshima per G7. Nuova not ...