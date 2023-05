Ultime Notizie – Ucraina-Russia | gli oligarchi giocano una partita su più tavoli

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 18 maggio 2023) Un doppio gioco, indispensabile per salvare le proprie fortune. Glirussi, che hanno storie diverse tra loro, stanno vivendo il protrarsi della guerra income degli abili strateghi, contesi tra due esigenze contrarie: mantenere tutti i rapporti con Vladimir Putin per continuare a guadagnare e preservare la loro rendita di posizione e dialogare in maniera riservata con i loro referenti occidentali, per gestire le conseguenze delle sanzioni e preparare un ritorno alla normalità. Unachepotendo contare su patrimoni enormi ma coltivando un’insofferenza crescente verso la politica di aggressione del Cremlino, un tempo benefattore ma oggi un evidente ostacolo per le proprie finanze. E una delle chiavi su cui si sta ragionando per modificare e rendere più efficienti le sanzioni ...