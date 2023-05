Ultime Notizie Roma del 18-05-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 maggio 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nuovamente il maltempo in apertura di giornale ancora allagamenti ancora migliaia di evacuati la prima mattinata di sole non corrisponde ad una tregua della state le province di Ravenna il territorio di Bologna fino a Rimini 19 le vittime Stamattina è uscito dagli argini il Santerno 1 di piumino allerta rossa è allagato completamente anche Lugo acqua in strada a Cervia osservati speciali di zecca ma anche il montone che ieri sera nord di Forlì zona di Villafranca un altro Argine difficile ancora la mobilità in A14 restano tratti chiusi è un’importante smottamento a Sasso Marconi causa code anche in A1 per oggi ancora allerta Rossa scuole chiuse in gran parte dei comuni colpiti annullato nel fine settimana il Gran Premio di Imola per decisione degli ...