Ultime Notizie Roma del 18-05-2023 ore 14 | 10

(Di giovedì 18 maggio 2023)dailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’ondata di maltempo che ha fatto 9 morti in emilia-gna non si arresta l’allerta Rossa continua a essere in vigore nella regione dove sono 27 mila le persone senza elettricità il livello di quasi tutti i fiumi continua a essere sopra la soglia di emergenza sono previste nuove piene che potrebbero mettere a dura prova Argini indeboliti e danneggiati noi allagamenti sono stati registrati nel Ravennate evacuazione Castel Bolognese dove si è registrato un problema di assenza di acqua potabile il Presidente della Regione Stefano Bonaccini danni per qualche migliaio di euro come un altro terremoto Papa Francesco ha espresso la sua vicinanza per le vittime del maltempo una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata nel nord est della ...