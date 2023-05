Ultime Notizie Roma del 18-05-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 maggio 2023)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’Emiliagna è stata sconvolta ieri dalle alluvioni che hanno causato 9 vittime e migliaia di sfollati di evacuati o altro numero ancora non definito di eventuali dispersi la pioggia devastato intere città e paesi sono stati oltre 20 + sonda t280 le frane oltre 400 le strade interrotte i comuni colpiti dall’alluvione sono 41 e circa 20.000 gli sfollati Soprattutto dalle province di Bologna a Forlì Cesena e Ravenna la macchina dei soccorsi non si è fermata anche durante questa notte Per oggi non sono previste forti precipitazioni ma è confermata l’allerta rossa per piene di fiumi e frane su tutta lagna la pianura bolognese mese le colline montane dell’Emilia centrale e bolognese allerta arancione su pianura e costa Ferrarese e ...