Ultime Notizie Roma del 18-05-2023 ore 11 | 10

(Di giovedì 18 maggio 2023)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’Emiliagna è stata sconvolta ieri dalle alluvioni che hanno causato 9 vittime e migliaia di sfollati di evacuati o altro numero ancora non definito di eventuali dispersi la pioggia devastato intere città e paesi sono stati oltre 20 fiumi sono 280 le frane oltre 400 le strade interrotte i comuni colpiti dall’alluvione sono 41 e circa 20.000 gli sfollati Soprattutto dalle province di Bologna a Forlì Cesena e Ravenna la macchina dei soccorsi non si mette anche durante questa notte Per oggi non sono previste forti precipitazioni ma è confermata l’allerta rossa per piene di fiumi e frane su tutta lagna la pianura bolognese Modenese le colline montane dell’Emilia centrale e bolognese allerta arancione su pianura e costa Ferrarese ...

' Servono risposte urgenti e chiare dal Ministro ', il segretario generale della Cgil di Avellino, Franco Fiordellisi , interviene all'indomani della rivolta nel carcere di Avellino, a Bellizzi Irpino.Avrebbe venduto a un caseificio di Santa Maria Capua Vetere del latte di bufala non genuino , di qualità inferiore a quello per realizzare la mozzarella di bufala campana Dop, in quanto contenente una ...

Mantova, partorisce a 13 anni e si presenta il tribunale con il fidanzato e la bimba: «Nessuna violenza, ci amiamo» Corriere Milano

Daniele Bossari ha avuto paura. L'ha vissuta. Ci ha anche combattuto. Ma non è stata la sola battaglia che ha dovuto affrontare quando ha scoperto di aver un carcinoma alla base della lingua. Ha ...Le chiamano proprio fabbriche di cuccioli o «cucciolifici» e sono i luoghi in cui la vita è quasi intollerabile e in cui troppo spesso nascono i gattini o cagnolini più ambiti da chi cerca un cane di ...