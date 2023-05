Ultime Notizie Roma del 18-05-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

e drammatico il bilancio Per l'ondata di maltempo che ha investito l'Emiliagna le vittime sono almeno 9 una quantità di pioggia mai vista che in poche ore ha fatto salire il livello dei corsi d'acqua fino a farli esondare praticamente tutti i corsi d'acqua che si trovano fra Rimini e Bologna 21 in tutto hanno rotto gli argini o sono i soldati allagando vaste zone è finita sott'acqua Faenza una parte di Cesena di Forlì e molti altri grandi centri abitati nelle zone in pochi minuti l'acqua è salita raggiungendo anche i primi piani delle case per il ministro Musumeci allagati 24 comuni tutti i fiumi sono esondati proposta al consiglio dei ministri di destra e altri 20 milioni di euro la regione in aggiunta ai 10 milioni già deliberati il 4 maggio ...