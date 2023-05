Ultime Notizie – “La sfida della pandemia ci ha preparato”

(Di giovedì 18 maggio 2023) Avanzano i progetti del Pnrr nelle università italiane e per molti atenei è stato possibile raccogliere il guanto digrazie all’esperienza maturata con l’emergenza. E’ stato così anche per l’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ il cui Rettore Stefano Bronzini, nominato nell’ottobre 2019, spiega: “Quello che era un impegno preso è iniziato a diventare da subito una bella” ma nell’ateneo la ricerca “non si è mai fermata”. “Non eravamo preparati alla, mascherine, mandare a casa il personale, smart working e tenere gli studenti impegnati” eppure “il punto di riferimento è stato continuare l’attività di ricerca che non si è mai fermata” scandisce il Rettore Bronzini. “A marzo, in una sola settimana – ricorda – i colleghi mi hanno sbalordito perché sono passati da una situazione ...

... Abruzzo, Molise) di BPER Banca , ha dichiarato: ' Il nostro Istituto vuole essere ancora una volta vicino alle persone e ai territori duramente colpiti dalle alluvioni delleore, supportando ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleNei giorni scorsi, dopo il ritorno a casa, Jessie ha postato su Facebook lesu Nugget. "Sta riprendendo le sue forze - ha scritto - ogni giorno va meglio. Ieri sera il piccoletto i si ...

Guerra Ucraina Russia. Wagner, i soldati russi si sono ritirati a nord di Bakhmut. LIVE Sky Tg24

CAMPOBASSO - Unione Popolare, Un Altro Molise è Possibile e Rete della Sinistra, non si presenteranno alle prossime elezioni regionali.Non comprimere, o peggio annullare, la competenza della sanità, garantita dal Ssn, in favore di ambiti meno tutelanti per i malati, come quello dell'assistenza sociale degli anziani non autosufficient ...