Ultime Notizie – EY | volatilità prezzi materie prime rappresenta elemento di criticità

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 18 maggio 2023) Analizzando l’andamento deidell’energia degli ultimi anni, si osserva unadeidelleche continua are undi. Per esempio, i costi delle quote di CO2 sono aumentati di oltre 10 volte negli ultimi 10 anni (circa 90 euro/ton previsti per il 2023 rispetto a valori inferiori a 9euro/ton nel 2012) e questo ha cambiato il Dna del business e ha impattato la competitività relativa delle tecnologie di produzione elettrica. L’aumento del costo della CO2, unito al costo del gas ha praticamente raddoppiato il prezzo a cui il sistema può fornire l’energia elettrica secondo le regole attuali del mercato elettrico, essendo gli impianti a gas i price maker. Sono alcuni dei dati diffusi oggi all’EY ...