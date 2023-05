Ultime Notizie – EY Energy Summit-Energy Reset | sfide per raggiungere obiettivi di decarbonizzazione

(Di giovedì 18 maggio 2023) Nuovi modelli di business e accelerazione verso la transizione energetica, con la fiducia dei consumatori al centro: queste leche caratterizzano l’attuale panorama energetico e da affrontare perglidi. Questi i temi principali al centro dell’EY2023 –in corso a Roma alla presenza di rappresentanti del mondo istituzionale e delle imprese. In apertura del, Massimo Antonelli, ceo di EY in Italia e coo di EY Europe West, dichiara: “La transizione energetica, con le sue profonde implicazioni economiche e sociali, ha portato a un ripensamento completo dei modelli di business. Il nostro Paese sta portando avanti un percorso ...

... durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi , a Napoli , hanno notato un uomo consegnare qualcosa, in cambio di una banconota, a due persone: queste, ...Nel 2022 , il nucleo carabinieri Tutela patrimonio culturale di Napoli ha recuperato 2544 beni , corrispondenti a un valore complessivo stimato in oltre un milione e trecentomila euro . L'attività di ...Quest'hanno trascorso un totale di oltre 200 ore a esaminare il relitto che si trova sul fondo del Nord Atlantico. Alla fine sono state raccolte ben 700.000 immagini per il progetto , che i ...

Guerra Ucraina Russia, news. Leader G7 in Giappone discuteranno di un vertice di pace LIVE Sky Tg24

Il cinema e la TV stanno usurando alcune delle più orecchiabili e amate hit pop degli anni ‘80 È lecito chiederselo, data la situazione attuale. Per giunta, sembra succedere per mera pigrizia, il che ...L’attività di sorveglianza del territorio, volta al perseguimento del rispetto normativo, a tutela della salvaguardia del patrimonio naturalistico del Parco Nazionale “Isola di Pantelleria”, è da semp ...