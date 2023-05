Ultime Notizie – Disonesti e bugiardi | gli interruttori nel cervello

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 18 maggio 2023) Scoperte le aree delcoinvolte nelle scelte disoneste. A rivelarle è un nuovo studio condotto nel Laboratorio di neuroscienze sociali e cognitive della Fondazione Santa Lucia Irccs in collaborazione con il Dipartimento di psicologia di Sapienza Università di Roma e con il Laboratorio di Neuroimmagini della Fondazione Santa Lucia Irccs. Mentire agli altri a proprio vantaggio, con il rischio di giocarsi la reputazione, coinvolge determinate aree del, rilevabili attraverso la tecnica della Risonanza magnetica funzionale. L’attivazione di queste aree non è la stessa per tutti, ma varia in base ai tratti di personalità. Attraverso questa tecnica, infatti, è stato possibile anche individuare le differenze nell’attivazione cerebrale quando i partecipanti decidevano se mentire o no mentre la loro reputazione poteva essere a rischio. Lo ...