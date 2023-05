Ultime Notizie – “Azienda in campo a sostegno della famiglia”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tre mesi di congedo di paternità, nuove iniziative di welfare adelle famiglie, parità di retribuzione e di genere. Sono le misure messe inda Nestlé per favorire la natalità volte soprattutto ad alleggerire il carico familiare ancora sulle spalle delle donne. “Nestlé crede da sempre e con convinzione che l’apporto delle donne al mondo del lavoro sia uno strumento fondamentale per migliorare le performance e la reputazione dell’– afferma all’Adnkronos Giacomo Piantoni, HR Director del Gruppo Nestlé in Italia – Una convinzione che si concretizza in azioni aparità di genere e che i numeri confermano: siamo un benchmark tra tutte le aziende italiane, e tra quelle del food&beverage, per la percentuale di donne in posizioni dirigenziali con un lusinghiero 40%, ...