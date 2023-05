Udinese-Napoli | denunciato il tifoso azzurro che si imbucò negli spogliatoi

(Di giovedì 18 maggio 2023) E’ statoilche lo scorso 4 maggio si è introdotto furtivamentedela Udine dove poco dopo giunsero i neo campioni d’Italia per festeggiare lo scudetto appena vinto. Il primo ad accorgersi della sua presenza fu il difensore Amir Rrahmani che, rivolgendosi ai compagni di squadra disse in dialetto partenopeo: “ma questo chi è?”. Gaetano Iavarone, difeso dall’avvocato Sergio Pisani, è stato convocato oggi in Questura adove la Digos gli ha contestato gli addebiti nei suoi confronti formulati dalla Procura di Udine. La particolare tenuità dei fatti contestati, però, potrebbe escluderne la punibilità. SportFace.

... per poi proseguire alle 15.00 con Torino - Fiorentina e alle 18.00- Inter . Alle 20.45 del sabato è la volta di- Lazio . Il turno di campionato si chiude lunedì 22 maggio con due ...TEMI: arrestiarrestodacia arena notizie friuli notizie udine scontri udine scontristadio friuli Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali Puoi abbonarti ...E metterò 10 schermi molto più grandi di quelli della partita con l'. Poi la consegna dello ...e un secondo è già lunedì! E quel lunedì vai in diretta dalla centralità del mondo che è. E ...

Tifoso napoletano in carcere per i disordini in Udinese-Napoli La Repubblica

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che ha presentato il ritiro estivo dei ... Dipendeva anche da altre partite, poi per l’Udinese mi è venuta l’idea di festeggiare e 54mila ...