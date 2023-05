(Di giovedì 18 maggio 2023) Nuova notte di attacchi su Kiev, con l’allarme aereo scattato in tutta l’. Incendi nella capitale per la caduta di detriti. Esteso per altri 2 mesi l’accordo per l’esportazione del grano ucraino attraverso un corridoio sicuro nel Mar Nero, ha confermato Erdogan. Kiev avverte intanto l’inviato di Xi: non rinunceremo a “sovranità e integrità territoriale”. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza Onu sull’

Ucraina, ultime notizie. Usa, da G7 nuove sanzioni per isolare l’economia russa Il Sole 24 ORE

Volodymyr Zelensky si avvia a partecipare di persona al G7 di Hiroshima, appena apertosi in Giappone. Lo riportano più media internazionali, tra cui Bloomberg, ribaltando a sorpresa ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, sì di Zelensky e Putin a colloqui separati con inviati Papa. LIVE ...