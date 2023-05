Ucraina | Nyt | ’14 membri Congresso Usa esortano Biden a fornire F16?

(Di giovedì 18 maggio 2023) Washington, 18 mag. (Adnkronos) – Un gruppo di 14deldegli Stati Uniti, composto sia da democratici che da repubblicani, ha inviato una lettera all’amministrazione del presidente Joecon un invito a sbloccare immediatamente la fornitura di caccia F-16 all’. Ne dà notizia il New York Times.“Come abbiamo visto con l’iniziale esitazione dei nostri alleati acarri armati all’, la leadership degli Stati Uniti è fondamentale pera Kiev risorse aggiuntive e nuove opportunità”, scrivono i rappresentanti del, sottolineando l’importanza diall’aerei da combattimento F-16. Intanto, come riportato da Ukrinform, i rappresentanti del Pentagono hanno ...

