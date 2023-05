Ucraina | l' inviato cinese | Non esiste bacchetta magica per la crisi

L'cinese in, Li Hui, ha affermato che non esiste una bacchetta magica per porre fine alla guerra in, ed ha invitato Kiev e Mosca ad avviare negoziati di pace. Il portavoce del ......alla richiestadi arrivare a convocare un summit per la pace, le fonti hanno espresso cautela evidenziando che prima dovranno essere raggiunte le necessarie condizioni. Intanto l'...... ha precisato il ministero degli Esteri cinese al termine della tappa indell'. 'La Cina ha sempre svolto un ruolo costruttivo nell'alleviare la situazione umanitaria ine ...

Inviato Cina in Ucraina, 'creare le condizioni di pace' Agenzia ANSA

L'inviato speciale cinese per gli Affari eurasiatici Li Hui ha visitato Kiev martedì e mercoledì, dove ha scambiato opinioni con il presidente Volodymyr Zelensky, il ministro degli Esteri Dmitro Kuleb ...Li Hui ha incontrato Zelensky: 'La Cina ha sempre svolto un ruolo costruttivo nell'alleviare la situazione umanitaria in Ucraina' ...