Ucraina | la vita nonostante la guerra

(Di giovedì 18 maggio 2023) La scelta difficile di chi è rimasto nella propria casa in una cittadina a nordovest di Kiev da cui la maggior parte delle persone è andata via. Ogni giorno nuove sfide, ma anche speranze e nuovi legami da coltivare. Reportage video. Leggi

... emergenza Covid, emergenza). Alluvione in Romagna: le notizie in tempo reale Precedente ... il 21enne Giuseppe Saudella perde lain mare: era poliziotto a Piacenza Molino Dallagiovanna ...... diversi Paesi negli ultimi giorni hanno annunciato - in maniera più o meno convinta - di essere pronti a darea una " coalizione internazionale per fornire all'capacità aeree di ...La batteria dura 9 ore con anc attivato, mentre la custodia estende lafino a massimo 36 ore ...una nuova teoria sul perché non abbiamo ancora incontrato gli alieni Un anno di guerra in: ...

Deraglia treno in Crimea, media russi: "bomba". Attacco su Kiev, missili su Odessa: un morto - Aggiornamento del 18 Maggio delle ore 11:25 - Aggiornamento del 18 Maggio delle ore 11:25 RaiNews

Alcuni Paesi sono pronti a fornire aerei da guerra all'Ucraina: ecco chi sono, chi invece si rifiuta, le possibili conseguenze e se ci sono rischi di una escalation.Kiev, 18 mag. (Adnkronos) – Il popolo tartaro di Crimea ha “vivrà liberamente”, nonostante i tentativi di privarlo della propria patria e distruggerlo. Lo ha dichiarato il presidente dell’Ucraina Volo ...