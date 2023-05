Ucraina | Bri | scontro con l’Occidente Xi ospita i leader dell’Asia centrale

(Di giovedì 18 maggio 2023) Probabilmente non è un caso se il viaggio in Europa (con tappe a Kiev e Mosca) iniziato oggi dall’inviato speciale cinese per gli Affari eurasiatici, Li Hui, coincide con l’avvio a Xi’an del vertice con le nazioni. La Cina ha interesse a farsi percepire come un punto di riferimento (anche) dai Paesi di quella regione, e nel farlo vuole rassicurarli che non sta formalmente sostenendo la Russia, ma sta cercando di lavorare per ottenere un qualche genere di negoziato. La guerra inha creato preoccupazione negli stati centro-asiatici, dove esistono ampi gruppi di cittadini di etnia russa e dove si estendeva la sfera di influenza sovietica: elementi che inducono a temere che quello ucraino possa essere un precedente per giustificare altre azioni. Narrazioni e interessi Di recente Pechino ha intensificato gli ...

... ma che trova nuovo slancio dopo l'invasione dell'da parte della Russia, con la necessità ...), che tuttavia ha incontrato un crescente scetticismo all'estero per i timori connessi alla ......al tentativo di mediazione basato sul piano cinese per una "soluzione politica della crisi",... LA VIA DELLA SETA () DEL DRAGONE La scelta di Xi'an come sede dell'evento è simbolica. L'ex ...Mondo L'egemonia regionale russa è una possibile vittima della guerra inNon solo, ... quando dalla capitale kazaka Nur - Sultan Xi Jinping annunciò la nascita della, la nuova via della ...

Energia e sicurezza, così la Cina si prende l'Asia centrale Domani

Per Pechino, l’incontro con i leader dell’Asia Centrale ha il valore di alimentare la narrazione sul ruolo di pacificatore nella guerra russa in Ucraina, per strutturare la geopolitica in quella ...Sull’Asia centrale la Cina ha ha scommesso dal lontano 2013, quando dalla capitale kazaka Nur-Sultan Xi Jinping annunciò la nascita della Bri, la nuova via della Seta ...