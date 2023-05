(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ha ribaltato la sentenza di assoluzione, la Corte di Assise di Appello di Napoli che oggi ha condannato all’Enrico La Salvia, ritenuto dalla Dda appartenente al clan Sequino del Rione Sanità di Napoli, accusato di avereAntonio Bottone, un ragazzo di appena 20 anni estraneo agli ambienti criminali, colpito a morte perdurante un agguato scattato la sera del 6 novembre 2016, a Napoli, davanti a un “pub”. La Salvia venne, il 16 luglio del 2021, dal gup di Napoli Anna Tirone (17esima sezione) per non avere commesso il fatto. I giudici di secondo, invece, ora lo hanno ritenuto adesso pienamente colpevole. L’unica colpa di Antonio, raggiunto da un colpo di pistola calibro 7,65 alla testa, mentre teneva in braccio una bambina con la ...

Ucciso per errore: ergastolo al killer assolto in primo grado ... Agenzia ANSA

La mamma della vittima: "Vorrei abbracciare la madre di chi ha sparato: comprendo il suo dolore"