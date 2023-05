"Uccisi 9 lupi e 5 grifoni". Caccia al killer del Parco d'Abruzzo

In sostanza, si tratta di un avvelenamento a catena: dine sono stati giànove e mangiando le loro carcasse, sono morti anche cinque grifoni e due corvi imperiali. ( BRANCO DI...... che potrebbero aver così inteso bonificare il territorio dai predatori,principalmente, prima ... frequentata anche dall'orso bruno marsicano (per fortuna non ci sono esemplari). Orsa JJ4, ...... anche in modo sconsiderato vicino a case e strade, per consentire agli animali di mangiare ed attirarli per ucciderli, attirano anchee orsi di cui M6 e M2 che sono statidai bracconieri ...

Nove i lupi morti sull'Appennino, l'appello per fermare la strage la Repubblica

Nove lupi uccisi con dei bocconi avvelenati. Sono i numeri di una strage impietosa che si sta consumando sulle montagne abruzzesi, più precisamente nell'area che si estende all'interno del Parco ...Da quanto si apprende su Il Messaggero sarebbero stati uccisi anche alcuni esemplari di corvo imperiale e la polizia sta indagando. Ma cosa succede Si scava per risalire agli autori ...