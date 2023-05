Uccise il cognato dopo continui litigi | annullata condanna a 10 anni e 8 mesi

1' DI LETTURA GIARRATANA (RG) " Una perizia psichiatrica per Mario Barresi, l'uomo di 66 anni che il 4 marzo scorsocon una coltellata la cognata Rosalba Dell'Albani. La difesa ha chiesto l'autorizzazione al giudice per stabilire una perizia psichiatrica di parte e ha scelto come consulente Silvio Ciappi, di ...1' DI LETTURA GIARRATANA (RG) " Una perizia psichiatrica per Mario Barresi, l'uomo di 66 anni che il 4 marzo scorsocon una coltellata la cognata Rosalba Dell'Albani. La difesa ha chiesto l'autorizzazione al giudice per stabilire una perizia psichiatrica di parte e ha scelto come consulente Silvio Ciappi, di ...

Uccise cognato nell'Agrigentino, condanna annullata con rinvio Sicilia News

Burgio uccise il cognato con alcuni colpi di pistola, al culmine dell'ennesima lite, davanti la casa della madre a Palma di Montechiaro ...Un cinquantenne di etnia rom è stato denunciato per aver nascosto Damiano Bevilacqua, cognato e presunto killer di Antonio Morelli ...