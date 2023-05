Uccide a coltellate l’ex compagna in Spagna | arrestato 45enne di Nettuno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 maggio 2023) È finito in manette con l’accusa di aver ucciso la sua ex. Si tratta di un uomo di 45 anni diche avrebbe ammazzato ala sua ex, una 28enne, mentre si trovava in cucina, nella serata di ieri. Un omicidio che si è verificato a Terremolinos, a Malaga, in. La caccia all’uomo per rintracciare il killer Dopo aver dato l’allarme è scattata una vera e propria caccia all’uomo. Tanti gli agenti di polizia che si sono adoperati per rintracciare l’assassino. E le ricerche sono andate a buon fine: il, alla fine, è stato scovato econ l’accusa di omicidio volontario. Si tratta di un fatto di cronaca che ha sconvolto due comunità non solo quella spagnola, alla quale la 28enne apparteneva, ma anche il piccolo Comune disul ...