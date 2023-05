Tuttosport – Siviglia-Juventus | la probabile formazione in semifinale di Europa League

(Di giovedì 18 maggio 2023) 2023-05-18 00:06:36 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da: Juve, ballottaggio Sandro-Gatti in difesa SZCZESNY: Nessun dubbio sul portiere. Il polacco difenderà la porta dei bianconeri come nella gara d’andata. DANILO: Il numero 6 guiderà la difesa in una gara dove la sua esperienza e la sua leadership saranno fondamentali. BREMER: Al centro dei tre di difesa ecco l’altro brasiliano, che nell’ultimo match contro la Cremonese ha messo a segno la rete del definitivo 2-0. ALEX SANDRO/GATTI: Ballottaggio tra il brasiliano e il difensore azzurro, che all’andata ha realizzato il gol dell’1-1 nei minuti di recupero. Nel caso in cui giocasse Gatti, Danilo si sposterebbe a sinistra. Guarda il video Lascalda i motori per© RIPRODUZIONE RISERVATA Vai alla fonte di questo ...

Una stagione complessa per i bianconeri che ora si trovano al lottare per un posto nella finale dell'Europa League in attesa della semifinale di ritorno sul campo dele l'ex portiere della ...- Dopo l'1 - 1 dello Stadium strappato al 97' con il colpo di testa di , la Juventus si prepara per la semifinale di ritorno di Europa League sul campo del. Al Sanchez Pizjuan, gli andalusi di Menidilibar vogliono conquistare l'accesso alla finale per tentare l'assalto alla settima vittoria nella competizione, ma i bianconeri di Allegri hanno ...: "Ilha un collettivo eccellente e compatto. Saranno molto temibili e venderanno cara la pelle". Doha (Qatar) 01/12/2022 - Mondiali di calcio Qatar 2022 / Giappone - Spagna / foto ...

Siviglia-Juve, Allegri, la probabile formazione: tutti sulle spine, il motivo Tuttosport

"Allegri inventati qualcosa", apre così in prima pagina nell'edizione di oggi Tuttosport in riferimento alla semifinale di ritorno di Europa League tra Juventus e Siviglia. Di spalla spazio alla ...All'interno della prima pagina del quotidiano torinese c'è spazio anche per il Milan: 'Maldini e Pioli, quarto posto o addio'.