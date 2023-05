Turista italiano muore annegando a Rio de Janeiro

(Di giovedì 18 maggio 2023) Unè mortoa causa di un malore davanti alla spiaggia di Barra da Tijuca, vicino all'Hotel Grand Hyatt, nella zona ovest di Rio. L'uomo è stato trasportato in ospedale in ...

Turista italiano muore annegato a Rio de Janeiro: aveva 39 anni corrieredeltrentino.corriere.it

