Tunisia | Saied | incontro storico con esponenti religiosi

"Si tratta di un importante incontro storico che attesta la tolleranza e la convivenza che hanno caratterizzato laper secoli", ha dettoricevendo il Mufti della Repubblica Hichem ben ...Il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, ieri si è recato inper incontrare il suo omologo Kamel Fekih e il presidente Kais, al centro di molte polemiche per la sua svolta razzista contro i migranti in arrivo dall'Africa nera, accusati di essere ......e discriminatorio contro i migranti provenienti dall'Africa subsahariana pronunciato dal presidente tunisino Kaisil 21 febbraio, il razzismo contro le persone nere, già esistente in, ...

Presidente della Tunisia Saied propone vertice su migranti Agenzia ANSA

Il presidente tunisino, Kais Saied, ha definito "storico" l'incontro avuto ieri con i massimi rappresentanti delle tre religioni del Paese ed ha sottolineato le virtù di "tolleranza e convivenza" dell ...Il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, ieri si è recato in Tunisia per incontrare il suo omologo Kamel Fekih e il presidente Kais Saied, al centro di molte polemiche per la sua svolta razzista ...