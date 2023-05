Tsitsipas in semifinale. Sarà sfida con Medvedev

(Di giovedì 18 maggio 2023) AGI - Stefanosha centrato l'accesso inagli "Internazionali d'Italia", torneo Atp Masters 1000 con 7.705.780 euro di montepremi, in corso sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il 24enne greco, numero 5 del seeding, ha battuto in due set, 6-3 6-4, il croato Borna Coric, testa di serie numero 15. Inaffronterà il russo Daniil

Inaffronterà il russo Daniil Medvedev .Coric non ha affatto giocato male, ma la versione odierna diè stata semplicemente superiore, eccezion fatta per un piccolo passaggio a vuoto che, dal 4 - 2 al 4 - 4 del secondo parziale, ......in conferenza stampa dopo la vittoria su Yannick Hanfmann che lo qualifica per ladegli ... Poi anche dalla mia parte ci sono Borna Coric e. Stefanos in particolare è sempre stato ...

Tsitsipas-Medvedev e Rune-Ruud: al Foro le semifinali si giocano tra "nemici" La Gazzetta dello Sport

Il numero 5 al mondo gestisce alla perfezione la partita, non lasciando alcuna chance al croato di portarsi avanti nel punteggio ...E' Stefanos Tsitsipas l'ultimo semifinalista degli Internazionali di Roma: il tennista greco ha sconfitto Borna Coric 6-3, 6-4 e ora affronterà Daniil Medvedev in semifinale . Il russo ha battuto in d ...