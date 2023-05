TS – “La Juventus lo cerca” Ma piovono smentite

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 18 maggio 2023) 2023-05-18 14:48:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: TORINO – E’ arrivato alla guida del Monza per dare una sterzata all’inizio shock di campionato, Raffaele Palladino è il direttore d’orchestra dell’ottima annata dei brianzoli alla prima storica apparizione in Serie A. Sul tecnico campano si sono posizionate le luci delle big qualora dovessero scegliere di cambiare guida tecnica al proprio club ed è Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, presidente del Monza, a parlare del futuro di Palladino: “Dovrebbe restare a Monza, ne parliamo a fine anno, anche se ha lache lo. Sarà bello dire di no alla Juve”. “La JuvePalladino” Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Paolo Berlusconi ha lanciato la notizia di mercato, smentita sia dalla...