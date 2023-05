Tron 3 | ecco dove e quando si terranno le riprese del nuovo film

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 18 maggio 2023) Nuove indiscrezioni sull'inizio delledi3 che vedrà per protagonista Jared Leto. Sin dal suo annuncio ufficiale avvenuto mesi fa le voci attorno a3 si sono affievolite. Grazie a una recente indiscrezione emersa in rete, però, possiamo scoprire la data di inizio dellee soprattutto la location scelta. Secondo Production List ledovrebbero iniziare il 3 luglio e svolgersi a Vancouver, in Canada. Ilsarà diretto da Joachim Rønning, regista dell'ultimo Pirati dei Caraibi. L'ultimo capitolo del franchise è stato: Legacy. La storia portata sul grande schermo nel 2010 aveva come protagonisti Garret Hedlund e Olivia Wilde proseguendo il racconto iniziato negli anni '80 con Jeff …