e un neonato sono stati miracolosamente ritrovati vivi dopo aver vagato per 17 giorni nell' Amazzonia colombiana dopo un incidente aereo . I fratelli, che hanno undici mesi, quattro e nove ...... nata proprio per garantire accoglienza e intervento sanitario aie alle bambine ... Ogni lavoro in gara, non più diper ciascun candidato, dovrà essere inviato online e accompagnato da ...Indagini intanto, in casa della piccola, per capire come sia avvenuto l'incidente domestico che, purtroppo, è piuttosto frequente tra gli infortuni deipiù piccoli.

Tre bambini e un neonato trovati vivi nella giungla dopo 17 giorni, sopravvissuti a un incidente aereo: la mad ilmattino.it

Si è conclusa la nuova organizzazione del percorso dell'urgenza pediatrica all'ospedale di Perugia che ora ha disposizione un'area dedicata nella clinica, al blocco H piano 2, dove viene fatto il tria ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...