Tre bambini e un neonato trovati vivi nella giungla dopo 17 giorni | sopravvissuti a un incidente aereo | l’incredibile storia

Leggi su tpi

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tree unsono stati miracolosamente riaver vagato per 17nell’Amazzonia colombianaun. Ihanno 13 anni la sorella e 9, 4 e 11 mesi i fratellini. Tre corpi di adulti sono stati ril’, che si ritiene sia avvenuto a causa di un guasto meccanico il 1° maggio. I piccoli sono statipiù di due settimanelo schianto del piccolo velivolo, dove viaggiavano con la madre, ritrovata morta così come gli altri due adulti a bordo. “Una gioia per il Paese”, ha esclamato mercoledì il presidente colombiano Gustavo Petro, annunciando il ritrovamento dei ...