Traffico Roma del 18-05-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 maggio 2023) Luceverdedalla redazione Buonasera Bentrovati studio Sonia cerquetani momentaneamente chiusa al transito per incidente via di Malafede tra via Ostiense e via Gelli nelle due direzioni sempre sullungo le due carreggiate del raccordo anulare fila in particolare in carreggiata esterna tra laFiumicino e la Tuscolana e poi in quella interna in più tratti tra Tiburtina e svincolo A24 e tra laFiumicino e l’Aurelia code sulla Pontina in uscita datra la Cristoforo Colombo e Mostacciano file sulla tangenziale est e tra Corso di Francia e salari nei due sensi di marcia file anche viale Castrense nelle due direzioni su via della Pineta Sacchetti 3 a via Domenico Tardini e via del Forte Braschi nelle due direzioni ricordiamo che fino a sabato 20 maggio di notte tra le 22 alle 5 ...