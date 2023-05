Traffico Roma del 18-05-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 maggio 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani intenso illungo le due carreggiate del raccordo anulare fila in particolare in carreggiata esterna tra laFiumicino alla Tuscolana e poi in carreggiata interna in più tratti tra Bufalotta e Prenestina e tra laFiumicino e la Cassia file sulla tangenziale est e tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni e direzione stadio tuscolane Salaria file su viale Castrense nelle due direzioni code su via della Pineta Sacchetti tra via Domenico Tardini e via del Forte Braschi In entrambe le direzioni e incidenti con disagi alin via Cilicia nei pressi di piazza Galeria e poi sul Lungotevere degli Anguillara per i trasporti rinviato a giugno lo sciopero aereo previsto per domani la decisione dopo l’alluvione ...