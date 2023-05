Traffico Roma del 18-05-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 maggio 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esternaintenso rallentato tra Pontina e Appia testa situazione in carreggiata interna in più tratti tra Cassia Veientana e Salaria dalla Bufalotta lo svincolo A24 per Teramo e tra Latisana e la Boccea file sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria San Giovanni incolonnamenti in via della Pineta Sacchetti 3 a via Domenico Tardini e via del Forte Braschi In entrambe le direzioni incidenti con disagi alin via Maresciallo pilsudski al Villa Glori in via Cilicia nei pressi di piazza Galeria e sul Lungotevere degli Anguillara a Ostia per lavori alle condutture del gas è chiuso alViale della Villa di Plinio 3 a via dei Pescatori e la Cristoforo Colombo chiusa anche via di ...