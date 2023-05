Traffico Roma del 18-05-2023 ore 16 | 30

(Di giovedì 18 maggio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

...e voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del... Pisa, 12 - 16), Aziende Servizi aeroportuali handling (nazionale, 24 ore), Aviation Services (, 10 ...Resta esclusa alla terza corsia per consentire ai tecnici presenti sul posto di mantenere ... Lo stesso percorso è consigliato ai veicoli leggeri che da Milano sono diretti verso Firenze/... la strada statale 726 "Secante di Cesena" dallo svincolo n.3 (km 26,700) allo svincolo n.5 (km 31,200) ed è inoltre chiuso allo svincolo n.6, per chi viaggia in direzione. La strada ...

Traffico Roma del 18-05-2023 ore 15:30 RomaDailyNews

“Colgo l’occasione per ringraziare l’assessore Righini e tutti i consiglieri della commissione: visti anche i lavori per la viabilità, ottimizzare il traffico e tentare di diminuire il flusso di ...La capitale si prepara ad accogliere circa 60mila persone per il concerto di Bruce Springsteen al Circo Massimo previsto per domenica 21 maggio. Tra piazza di Porta Capena e via dell’Ara Massima di Er ...