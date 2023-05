Traffico Roma del 18-05-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 maggio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità a seguito di un incidente troviamo code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra La Rustica e la via Appia brevi code anche in interna tra Laurentina e Ardeatina trafficata con coda e poi la via Aurelia Antica nel tratto compreso tra Largo Tommaso perassi e via di Torre Rossa e poi sulla via Cassia del raccordo all’incrocio con via di Grottarossa incolonnamenti anche in via della Pineta Sacchetti 3 via Domenico Tardini e via del Forte Braschi in le direzioni a Ostia per urgenti lavori alle condutture del gas è chiuso alViale della Villa di Plinio 3 a via dei Pescatori e la Cristoforo Colombo chiusa anche via di Castel Fusano all’altezza di via dei Pescatori in direzione di Ostia mentre fino a sabato 20 maggio di notte tra le 22 alle 5 del ...