Traffico Roma del 18-05-2023 ore 11 | 30

(Di giovedì 18 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati a seguito di incidente si incontrano code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Prenestina e il video per laNapoli residui rallentamenti poi sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra la Salaria via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico trafficata con code anche via Aurelia Antica nel tratto compreso tra il Largo Tommaso perassi e via di Torre Rossa e sulla via Cassia del raccordo anulare all’incrocio con via di Grottarossa incolonnamenti anche in via della Pineta Sacchetti 3 a via Domenico Tardini e via del Forte Braschi In entrambe le direzioni da Massimo perché è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità