Traffico Roma del 18-05-2023 ore 10 | 30

(Di giovedì 18 maggio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità lavori e chiusure alin via Salaria con azioni su via Panama e via Chiana via Salaria per lavori programmati fino al mese di giugno è chiusa in direzione centro da via Panama via Bruxelles e da via Yser a viale Liegi intanto sulla viadotto della chiama ilsta rallentando tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio in direzione della Laurentinarallentato anche sulla Colombo in direzione dell’EUR per un incidente avvenuto nella complanare all’altezza di sede della regione Lazio in via Ostienserallentato tra Acilia e Vitinia infine chiuso un tratto di viale della villa di Plinio tra via dei Pescatori e la Colombo In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...