Traffico Roma del 18-05-2023 ore 08 | 30

(Di giovedì 18 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno e redazione Massimo peschi molto trafficate le due carreggiate dei raccordo anulare sulla carreggiata interna si sta in fila tra Casilina e Ardeatina mentre le Sterne Proviamo con in 23 Titone la Prenestina e la Nomentana È tra la Trionfale e la Pisana chi arriva da fuori città incontra code a tratti sulla Cristoforo Colombo sulla via del mare sulla via Flaminia sulla via Salaria è ancora sulla via Appia e sulla via Aurelia coda per entrare inanche sulla via Pontina da Tor de’ Cenci all’Eur e poi sul tratto Urbano della A24 abbiamo fuori dal raccordo fino alla tangenziale poi proseguendo in tangenziale verso lo stadio Olimpico si incontrano code tra la Tiburtina e viale della Moschea altre cose in carreggiata posta Quindi da San Lorenzo è San Giovanni dettagli di queste ed altre notizie sul sito ...