Tradimento totale | panchina a Conte | destinazione shock

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 18 maggio 2023) Antoniopuò stupire tutti e, dopo l’addio al Tottenham, può tornare ad allenare in Serie A: spunta unaa sorpresa. La stagione 2022/23 sta per volgere al termine, con numerosi colpi di scena come forse ci si sarebbe potuti aspettare. Per quanto successo e per quanto si è giocato non sembra neanche si stia parlando della stessa stagione. Gli ultimi impegni, per alcune squadre più di altre, saranno molto importanti. Ma c’è chi già ragiona anche in ottica calciomercato. Antonio, in questo senso, sarebbe nel mirino di un club di Serie A: ecco quale. I diversi club, quindi, stanno iniziando a ragionare già in ottica calciomercato. Anche se manca ancora qualche settimana all’apertura ufficiale del mercato, le idee si stanno già rincorrendo velocemente. A questo proposito, molto stuzzica anche la possibilità di poter ...