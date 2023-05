Tra degustazioni di vino a ritmo di jazz | pellegrinaggi nei luoghi di Montalbano e deliziosa cucina di pesce a bordo spiaggia

Leggi su iodonna

(Di giovedì 18 maggio 2023) La Sicilia è una regione che ne racchiude molte, vederla in un unico viaggio è impossibile, quindi se si hanno a disposizione solo due giorni è bene scegliere attentamente le proprie tappe. La zona di Scicli, famosa per il Barocco e resa ancora più nota grazie al Commissario, offre spunti e ricchezze per tutti i gusti. Vista di Scicli dall’alto. Qui si trovano molti deidel Commissariotelevisivo. (Getty Images) Dallo splendore delle chiese, alle location della fiction più amata della tv ad una grande offerta gastronomica ed enologica, perché qui nasce e cresce l’unicoDOCG della Sicilia: il Cerasuolo di Vittoria, un nettare da scoprire in abbinamento a piatti die di terra. Leggi anche ...