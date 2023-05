Torino | Seck | «Con la Fiorentina sarà difficile | con Juric sto crescendo molto»

(Di giovedì 18 maggio 2023) Le parole di Demba, trequartista del: «Mancano tre partite, voglio dare il mio contributo, al futuro ci penserò in estate» Il trequartista del, Demba, ha partecipato all’apertura dello store JD Sports a Settimo Torinese, parlando anche ai giornalisti presenti. Di seguito le sue parole. COME STANNO I COMPAGNI IN ATTACCO – «Miranchuk sta bene, si sta allenando e stabene. Con la, ci stiamo preparando e sappiamo che sono forti. Se toccherà a me o a un altro è da chiedere al mister. Speriamo di vincere.una partita dura, ma anche noi siamo forti., la stiamo preparando bene e speriamo di poter vincere con l’aiuto dei tifosi. ...

Contro la Fiorentinaavrà un'altra chance, potendo giocare sia come fantasista che da ...per i punti persi in stagione che avrebbero potuto regalare un'altra dimensione al campionato del. "...Allenatore: Zaffaroni(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic 6.5; Djidji 6 (24 st Schuurs 6), ... Ilic 6, Vojvoda 6.5; Karamoh 6.5 (44 st Lazaro s.v.), Vlasic 7 (15 st6); Sanabria 6.5 (24 st ...Verona -0 - 1 Di Bello (Var: Guida) 5 'Partita difficile per la posta in palio, ma non è ...in area gialloblù e l'altro a sette minuti dalla fine per un intervento irregolare di Cabal su. ...

Torino, Seck: “I compagni di reparto mi vogliono bene. Sto migliorando con Juric” Toro News

C'era anche Demba Seck a rappresentare il Toro nell'evento al negozio JD Sport di Settimo Torinese. Contro la Fiorentina potrebbe esserci posto anche per lui dall'inizio ma non con pensa: "La stiamo p ...Le parole dei due giocatori granata, tra l'entusiasmo della gente che vuole ammirare di nuovo una squadra al top (video di Camillo Forte) ...