Torino | scende il riscatto di Miranchuk | i dettagli

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ilsta già pensando al mercato estivo e la volontà è quella di confermare alcuni dei giocatori fondamentali per il gioco di Juric, tra cuiIlsta già pensando al mercato estivo e la volontà è quella di confermare alcuni dei giocatori fondamentali per il gioco di Juric, tra cui. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ildel russo sarebbe sceso a 11 milioni. Ancora non ci sono stati segnali dall’Atalanta, ma i granata proveranno a far di tutto per confermare il trequartista.

Siverso Alba passando da Diano d'Alba (13,56) con arrivo ad Alba verso le 14,05 con transito in corso Italia e corso(leggi articolo per viabilità modificata) verso Piobesi d'Alba (14,...L'assessore allo Sport Mimmo Carrettain campo per difendere l'apertura della piscina Trecate alle sole donne, il lunedì mattina dalle 10 alle 11.30. A portare il tema in commissione i consiglieri di Forza Italia e della Lega, ...- Il mercato dell' auto dell'Europa occidentale (Ue+Efta+Regno Unito) continua a registrare ... La quotadal 19% al 17,7%. I dati sul mercato auto europeo 'confermano l'andamento favorevole ...

Torino, la protesta dei sindaci per le famiglie omogenitoriali - Luce Luce

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...TORINO - Tenere un piede in più scarpe è la regola numero 1 del buon direttore sportivo tra obiettivi primari, secondari, ruote di scorta, depistaggi ed exit strategy sul mercato. Così fan tutti: ...