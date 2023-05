Torino | al via il Salone Internazionale del Libro

La kermesse prende ilgiovedì 18 maggio con i saluti istituzionali (ore 11.30 - Sala Oro) a cui segue l'intervento inaugurale della giornalista e scrittrice Svetlana Aleksievi, in collaborazione ...Il festival batte in uno spazio multiculturale unico di, il Circolo Jigeenyi, che si trova all'interno dell'effervescente Bunker (Niccolò Paganini 0/200) ed è dedicato alla creatività e ...Si completa la riqualificazione dell'area industriale dismessa Veglio a. Grazie a un investimento di 16 milioni e 500mila euro finanziati con fondi del Piano ... Illibera è arrivato ieri ...

Nei quartieri di Crotone: via Torino perde il nome ~ CrotoneOk.it CrotoneOK.it

La banda spacca vetrine ancora in azione nella centralissima via Libertà di Palermo, vittima questa volta il Louis Vuitton ...Ancora più ricco il Salone del Libro, l’ultimo sotto la guida di Nicola Lagioia. Tantissimi gli ospiti attesi, 1600 eventi più 600 per il Salone Off ...