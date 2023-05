Top11 Serie B 2023 | ecco i nomi dei premiati al Galà Rimini

Leggi su danielebartocciblog

(Di giovedì 18 maggio 2023) Slitta definitivamente l’evento. Video Italia Sport, in accordo con le società dellaB di calcio, hanno deciso in queste ore, in rispetto delle vittime dell’alluvione e per solidarietà verso i circa 20.000 sfollati dell’Emilia Romagna, di annullare l’evento GranTop 11del calcio. Il Grandiera in programma lunedì prossimo, 22 maggio, presso Ristorante e Musica Frontemare di. “Un grande abbraccio e vicinanza alla nostra gente”, fanno sapere gli organizzatori anche sui social, sotto la regia del giornalista Beppe Indino. Evento rinviato al mese di settembre. Slittano dunque anche la diretta tv Sportitalia e la diretta ...