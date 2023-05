Toney squalificato | FA chiederà alla Fifa estensione globale della sanzione

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il caso, attaccante del Brentfordper calcio scommesse, tiene banco in Inghilterra e non solo. Dopo la squalifica per ben otto mesi, la federazione inglese starebbe pensando di aggravare ancora di più la situazione del giocatore. Infatti, la FAnelle prossime settimane direttamentedi estendere la squalifica di Ivana livelloa meno che un appello non porti all’annullamentosospensione. Allo stato attuale, il 27enne non potrà giocare di nuovo fino al 17 gennaio del prossimo anno. L’agenzia di stampa Pa spiega che la federazione inglese starebbe pensando ai aggravare ancora di più la situazione legata a. Fa potrebbe richiedere di estendere la squalifica a livello ...