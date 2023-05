Titanic in 3D | le nuove immagini del relitto portano alla luce segreti sommersi

(Di giovedì 18 maggio 2023) La prima scansione digitale a grandezza naturale deldelè stata creata dsocietà specializzata Magellan insieme ai documentaristi di Atlantic Productions. Per realizzarla sono ...

Gli studiosi sperano inoltre che questo progetto consenta di far luce sull'impatto delcon l'iceberg che provocò l'affondamento del transatlantico nel 1912. 18 maggio 2023Delleaffascinanti immagini del relitto delsono state rese note dalla casa di produzione Atlantic Production con l'ausilio della compagnia specializzata in mappature di acque profonde ...A far luce sul più grande e lussuoso transatlantico di quel tempo, arrivano oggie super - dettagliate scansioni digitali a grandezza naturale del, che forniscono una ricostruzione 3D ...

Titanic, le immagini in 3D del relitto mostrano dettagli mai svelati Sky Tg24

La prima scansione digitale a grandezza naturale del relitto del Titanicè stata creata dalla società specializzata Magellan insieme ai ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...