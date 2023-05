Tiro con l’arco | Coppa del Mondo Shanghai 2023 | eliminati gli italiani nel compound e le squadre nell’olimpico

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 maggio 2023) Terza giornata delladeldicon: in scena oggi sono andati i tabelloni maschili e femminili dele ledelolimpico. Nelè arrivata la conferma di Elisa Roner: l’azzurra aveva conquistato il bronzo nella tappa di Antalya e questa volta si è fermata a un soffio dalle semifinali, venendo eliminata allo shoot off nei quarti di finale dalla coreana Cho 144-144 (10-9), mentre in precedenza aveva battuto la turca Burun 142-137 e la messicana Hernandez Jeon 146-145. Al secondo turno è stata estromessa invece Marcella Tonioli, che prima batte 142-138 l’arciera di Taipei Hsu e poi perde 146-141 con l’indiana Vennam. Eliminata subito Irene Franchini sconfitta ...