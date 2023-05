Tim | Scannapieco Cdp | Stiamo rispondendo a chiarimenti che ci sono stati richiesti

(Di giovedì 18 maggio 2023) "Quello che dovevamo dire, l'ho detto nei giorni scorsi; in questa fasea deiche ci, poi vedremo come andranno le cose". Cosi ha risposto alle ...

Cosi ha risposto alle domande dei giornalisti sul dossier relativo alla vendita della rete fissa di, l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario, durante la ...Cosi' l'amministratore delegato di Cdp, Dario, collegato a un evento a Milano, a chi gli chiedeva se la Cassa fosse disponibile ad alzare l'offerta per la reteed, eventualmente, a ...LE MOSSE DI CDP SULLA RETE DI"No" ha rispostoa una domanda in proposito. "Ora stiamo lavorando all'offerta. Abbiamo ricevuto la lettera di Telecom Italia che ci chiedeva chiarimenti ...

Tim: Scannapieco, Cdp non ritirerà offerta per rete, lavoriamo con Macquarie Il Sole 24 ORE

(Adnkronos) – “Quello che dovevamo dire, l’ho detto nei giorni scorsi; in questa fase stiamo rispondendo a dei chiarimenti che ci sono stati richiesti, poi vedremo come andranno le cose”. Cosi ha risp ...Cosi' l'amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco, collegato a un evento a Milano, a chi gli chiedeva se la Cassa fosse disponibile ad alzare l'offerta per la rete Tim ed, eventualmente, a ...