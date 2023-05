TikTok-Usa | siamo alla resa dei conti

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il Montana è il primo stato americano a vietare. La norma è stata approvata dal Parlamento e poi firmata dal Governatore repubblicano Greg Gianforte, al fine di “proteggere i dati personali e privati dei cittadini dal Partito Comunista Cinese”. Il disegno di legge SB 419 prevede che l'applicazione di ByteDance “non potrà operare all'interno della giurisdizione territoriale del Montana”, tuttavia non sono previste sanzioni per le persone chenueranno a utilizzare, mentre saranno puniti con multe fino a 10.000 dollari al giorno i fornitori di app, cioè Apple (per iOS) e Google (per Android), qualora manterranno disponibile l'app sotto accusa sui rispettivi negozi digitali. Lo stesso tipo di sanzione verrà applicata a ByteDance. Si parla al futuro perché la direttiva entrerà in vigore dal 1 gennaio 2024 ma ci sono dubbi ...

'Abbiamo bandito- scrive su Twitter il governatore - per proteggere i dati personali e privati dei cittadini del Montana dal Partito Comunista cinese'.Il Montana è diventato il primo Stato americano a proibire l'app cinese su larga scala.

Il divieto a usare l'app del primo stato americano segna una svolta nel prolungato duello Usa-Cina. E in Europa le cose non vanno meglio per ByteDance ...Dal primo gennaio 2025 in Montana sarà vietato scaricare la popolare app cinese, «per proteggere i dati personali e privati dei cittadini».