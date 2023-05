The Legend of Zelda | Link’s Awakening ottima offerta da Euronics!

(Di giovedì 18 maggio 2023) Dalle Isole Celesti all’Isola Koholint, ecco l’di Euronics per, uno dei Theofpiù sottovalutati! Ogni tanto Nintendo si prende la sua rivalsa anche sul suolo italico, e nel bel mezzo della mania (più che comprensibile, come vedrete nella nostra recensione tra qualche giorno) per Tears of the Kingdom ecco che Euronics svela un’vantaggiosa per Theof. Il gioco è disponibile infatti a prezzo scontato sul sito della grande catena di negozi. Un modo come un altro, questo, per riscoprire tramite il recente remake l’apripista (Game & Watch permettendo) della saga fantasy nel mondo delle console portatili. Vediamo di parlarne ...

State pensando di acquistare una Nintendo Switch per poter giocare al nuovo e spettacolareof Zelda: Tears ofKingdom Ebbene, e se vi dicessimo che non solo potete acquistare un bundle con la console e il gioco a un prezzo scontato, ma che anche otterrete in regalo un volo ...Solo pochi giorni fa scrivevamo di comeof Zelda: Tears ofKingdom , nuovo titolo della serie , già campione d'incassi, consegnasse nelle mani del videogiocatore il diritto e il dovere di pensare fuori dagli schemi. Ma mai ...Mentre tutto il mondo sta giocando all'ultima fatica di Nintendo,of Zelda: Tears ofKingdom , gli addetti ai lavori si fanno una domanda tanto bizzarra quanto curiosa: potrebbero esistere delle isole galleggianti come quelle che ci sono all'interno ...

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: 10 milioni di copie vendute in 3 giorni HDblog

Dalle Isole Celesti all’Isola Koholint, ecco l’offerta di Euronics per Link’s Awakening, uno dei The Legend of Zelda più sottovalutati!Grazie a questa promozione di Unieuro potrete viaggiare gratis in Europa acquistando una Switch OLED con Tears of the Kingdom!